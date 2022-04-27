Полиция обеспокоена поддержкой агрессии РФ в Украине некоторыми сотрудниками, начата проверка

Сотрудники Государственной полиции до сих пор не выражали поддержку российской агрессии в Украине, однако в результате внутреннего контроля в отношении некоторых лиц начата проверка. Об этом порталу Delfi сообщила пресс-секретарь Госполиции Симона Гравите.

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Как отметила Гравите, проверки в отношении конкретных сотрудников проходят как внутри ведомства, так и совместно с другими компетентными органами.

"Мы крайне серьезно относимся к таким утверждениям, при этом действуют строгие механизмы внутреннего контроля, как при наборе, так и при оценке существующего персонала. Если будут выявлены конкретные случаи одобрения российской агрессии и подтвердится информация, что есть лица, которые поддерживают развязанную Россией войну, ее агрессию и совершенные в Украине преступления, то действия Государственной полиции будут строгими и незамедлительными — таким лицам нет места на службе", — заявила представитель Госполиции порталу Delfi.

Гравите добавила, что сейчас в полиции нет людей, которые сами уволились со службы или были освобождены от должностей по этой причине.

Как известно, 24 февраля Россия начала военное наступление на территорию Украины. Президент России Владимир Путин назвал происходящее спецоперацией, целью которой, по его словам, является защита недавно признанных Россией самопровозглашенных республик Донбасса, а также "денацификация Украины". Международный уголовный суд (МУС) начал расследование ситуации в Украине. В Украине ежедневно увеличивается число жертв среди гражданского населения, как и потоки беженцев.