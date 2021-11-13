Полиция обеспокоена растущим оборотом психотропных средств

В целом пандемия не повлияла на масштабы контрабанды наркотиков, но распространение психотропных препаратов вызывает беспокойство, заявили агентству LЕТА начальник управления по борьбе с организованной преступностью Государственной полиции Андрей Синявин и начальник 2-го отдела управления Сандис Радзиньш.

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Пандемия повлияла на перемещение людей, но грузовые перевозки не прекратились. Синявин допускает, что в результате установленных государством антиковидных ограничений организованная преступность изменила маршруты незаконного оборота наркотиков и иначе решает другие организационные вопросы.

По наблюдениям латвийской полиции и международных партнеров, по мере того, как перемещение людей по всему миру уменьшилось, уменьшилось и количество латвийских граждан, которые используются в качестве наркокурьеров за границей, отметил Синявин.

Радзиньш добавил, что незаконный оборот марихуаны уже несколько лет занимает лидирующую позицию в Латвии. Большая часть марихуаны выращивается для личного потребления, хотя время от времени встречаются и профессиональные плантации — их примерно 20%.

Еще одна тенденция — это распространение психотропных препаратов, и этот фактор вызывает беспокойство у сотрудников полиции, поэтому в сотрудничестве с Министерством здравоохранения ведется поиск решений. "Большая часть этих лекарств ввозится контрабандой в Латвию, потому что в Европе есть несколько стран, где эти лекарства гораздо более доступны", — пояснил Радзиньш.

Большая часть этих лекарств заказывается в нелегальных интернет-магазинах и доставляется в Латвию по почте.

Синтетические наркотики группы "экстази" становятся все более популярными в Латвии. Кокаин также остается популярным на латвийском нелегальном рынке, но его относительно мало из-за высокой стоимости. Другая тенденция заключается в том, что героин заменен синтетическими заменителями и практически исчез с нелегального рынка. Самым популярным заменителем является карфентанил, который часто вызывает передозировку у потребителей наркотиков, отметил Радзиньш.

В целом цены на наркотики в последние годы резко не менялись. Цена на кокаин в Европе упала, что может быть связано с высокими урожаями в Южной Америке и крупными поставками в Европу.

В последние годы в Латвии были обнаружены и лаборатории по производству метадона. Это означает, что полиция должна продолжать работать с официальными торговцами химическими веществами, чтобы они сообщали о подозрительных заказах на сырье, необходимое для производства наркотиков, подчеркнул Радзиньш.

Говоря о способах продажи наркотиков, Радзиньш отметил, что с началом пандемии интернет-рынок во всем мире значительно активизировался. Заказ онлайн помогает пользователю оставаться анонимным. "Пользователь остается анонимным, платит деньги в криптовалюте, а затем получает продукт по почте или через тайник", — рассказал Радзиньш.

Говоря о будущих тенденциях, оба представителя полиции заявили, что транзит, выращивание марихуаны и создание лабораторий по производству наркотиков будут оставаться проблемой в Латвии и в ближайшие годы.