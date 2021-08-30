Полиция обнаружила две плантации марихуаны в Латгале

Ликвидированы плантации марихуаны в Аугшдаугавском и Резекненском крае, сообщает LETA.

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В Пилскалнской волости Аугшаугавского края изъято 71 кустов марихуаны, пять граммов сушеной марихуаны и специальное оборудование для выращивания этого растения. Задержаны мужчины 1993 и 1966 года рождения.

В Силмалской волости Резекненского края изъято 150 кустов и оборудование для выращивания марихуаны. Задержан мужчина 1989 года рождения.

Двое из троих задержанных ранее уже попадали в поле зрения полиции за подобные правонарушения. За выращивание марихуаны можно получить до пяти лет лишения свободы.