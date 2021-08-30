Полиция обнаружила две плантации марихуаны в Латгале
Foto: Reuters/Scanpix/LETA

Ликвидированы плантации марихуаны в Аугшдаугавском и Резекненском крае, сообщает LETA.

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

В Пилскалнской волости Аугшаугавского края изъято 71 кустов марихуаны, пять граммов сушеной марихуаны и специальное оборудование для выращивания этого растения. Задержаны мужчины 1993 и 1966 года рождения.

В Силмалской волости Резекненского края изъято 150 кустов и оборудование для выращивания марихуаны. Задержан мужчина 1989 года рождения.

Двое из троих задержанных ранее уже попадали в поле зрения полиции за подобные правонарушения. За выращивание марихуаны можно получить до пяти лет лишения свободы.

Теперь у нас есть Телеграм-канал Rus.Delfi.lv с самыми свежими новостями Латвии. Подписывайтесь и будьте всегда в курсе!

Source

rus.DELFI.lv

Sharing Options

1

Source

rus.DELFI.lv
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.

Comment Form

Luminor tava māja RU
DELFI Brand Studio Читайте также
Запущена инициатива "За чистые реки!", чтобы улучшить речную экосистему Латвии
Снова в школу!
История Ольги: смена профессии позволила вернуться к работе по призванию
История Арманда: смена профессии дала материальную стабильность
Как уже сегодня подготовиться к рынку труда будущего