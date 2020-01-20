Полиция обнаружила в частном доме плантацию марихуаны

Сотрудники Госполиции ликвидировали незаконную плантацию марихуаны. По подозрению в совершении преступления задержан мужчина 1982 г.р.

Как отмечает пресс-центр Латгальского регионального управления полиции, проверка в доме подозреваемого проходила на основании полученной ранее оперативной информации.

В ходе санкционированного обыска в частном доме констатировали специально оборудованные помещения для выращивания марихуаны. Также полиция изъяла восемь саженцев марихуаны, около килограмма высушенной травки и оборудование для выращивания марихуаны.

Известно, что подозреваемый 1982 г.р. ранее уже попадал в поле зрения правоохранительных органов за аналогичные преступления. В настоящее время к нему применена мера пресечения, не связанная с лишением свободы. Следствие по делу продолжается.