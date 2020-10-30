Полиция обнаружила в квартире плантацию марихуаны

Сотрудники Лудзенского участка Криминальной полиции Латгальского региона на основании оперативной информации задержали 25-летнего мужчину, нелегально выращивающего марихуану.

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Проверка в квартире проводилась 28 октября. В ходе обыска полицейские изъяли профессиональное оборудование для выращивания марихуаны, сушеную марихуану, ее семена, а также 21 саженец.

Как отмечает пресс-центр Латгальского регионального управления полиции, также в доме нашли две упаковки с веществами, напоминающими гашиш и марихуану. Изъятые вещества направлены на экспертизу.

По делу начат уголовный процесс, следствие продолжается.