Полиция обнаружила в сарае нелегальное хранилище дизельного топлива

Сотрудники Земгальского регионального управления полиция (ЗРУП) на прошлой неделе обнаружили в волости Аннениеку (край Добелес) нелегальное хранилище дизельного топлива. Кроме того, было констатировано что владелец имущества нарушил правила хранения оружия.

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В ЗРУП пояснили, что 63-летний мужчина хранил у себя дома зарегистрированные карабины и одно ружье. По этому факту начато административное делопроизводство.

Позже при проверке в сарае полицейские нашли 600 литров дизельного топлива неизвестного происхождения, а также боеприпасы, которые не соответствуют калибру зарегистрированных на его имя единиц огнестрельного оружия. Полиция начала уголовный процесс.