Полиция обнаружила внушительный склад контрабандных сигарет и алкоголя, подозреваемый арестован

Отдел по борьбе с экономическими преступлениями и организованной преступностью Курземского регионального управления Государственной полиции в рамках начатого в прошлом году уголовного процесса провел обыски и изъял значительное количество контрабандных сигарет и алкоголя.

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В прошлом году по подозрению в реализации акцизных товаров сотрудники полиции задержали мужчину. В ходе обысков было изъято 2 749 400 сигарет без латвийских акцизных марок, более 2100 килограммов табака и 11 241 литров нелегального алкоголя в бутылках. Также было изъято оборудование для производства сигарет и сырье - картонные, уже готовые пачки, наличными более 5000 евро и другие вещественные доказательства.

По подсчетам Службы госдоходов, госказна не получила в виде налогов полмиллиона евро.

На начальной стадии расследования задержанный мужчина был арестован. Удалось установить, что для проведения незаконных действий подозреваемый использовал склад, принадлежащий другому лицу. В отношении него избрана мера пресечения, не связанная с лишением свободы.

Начаты уголовные процессы по нескольким статьям Уголовного закона.

На данный момент расследование закончено и дело передано в прокуратуру для начала уголовного преследования.