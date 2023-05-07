Полиция общается с компаниями подростков в Иманте, которые хотели устроить "суд Линча"

Полиция уделяет повышенное внимание группам подростков в Иманте, собравшихся с желанием провести самосуд (так называемый "суд Линча") из-за небольшой драки, произошедшей 5 мая, сообщает агентство LETA.

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В социальных сетях широко обсуждается информация о том, что по рижскому микрорайону Иманта гуляют большие группы молодежи. Государственная полиция тоже обратила внимание на эти записи, зафиксировав информацию о том, что подростки, реагируя на события 5 мая в Иманте, хотели "суда Линча", тем самым выражая свою позицию и защищая потерпевшего.

В госполиции агентству LETA сообщили, что правоохранители моментально отреагировали на информацию и во время усиленного наблюдения в Иманте заметили группу молодежи. Стражи правопорядка провели с подростками профилактическую беседу, разъяснили ситуацию, произошедшую 5 мая, и попросили разойтись. Подростки послушали полицейских и разошлись.

Учитывая инцидент, Госполиция совместно с Рижской муниципальной полицией в настоящее время уделяют больше внимания компаниям подростков и местам сбора молодежи в Иманте.

Как сообщалось, помимо возбуждения уголовного дела по факту драки, устроенной несовершеннолетними мальчиками в Иманте, будут проверяться и действия полиции.

На видео, размещенном в социальных сетях, можно увидеть, как несколько мальчиков нападают на сверстников, бьют и пинают их, в то время как другие подростки наблюдают и снимают происходящее. Жестокое избиение сверстника вызвало широкое общественное обсуждение и критику работы полиции, утверждающей, что полиция долго не приезжала на место происшествия.