Полиция оштрафовала участников юбилея режиссера Луриньша
Foto: DELFI

Государственная полиция оштрафовала участников юбилея режиссера Латвийского национального театра Валдиса Луриньша за несоблюдение ограничений по Covid-19, выяснило агентство ЛЕТА.

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Полиция привлекла к административной ответственности пять человек за неразрешенное собрание в микрорайоне Тейка в начале февраля, подтвердили в управлении по связям с общественностью Госполиции.

Размер штрафа полиция не сообщила, но указана, что в каждом случае нарушения антиковидных ограничений оцениваются характер нарушения и отношение нарушителя к инциденту.

В видеоролике, снятом Латвийским телевидением в начале февраля о 70-летии режиссера и актера Латвийского национального театра Луриньша, видно, что несколько его известных коллег и однокурсников присутствуют за праздничным столом во дворе дома.

Штрафы за нарушение антиковидных ограничений составляют для физических лиц от 10 до 2000 евро.

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LETA

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