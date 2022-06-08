Полиция оштрафует дебошира, угрожавшего бригаде скорой помощи

Вечером 7 июля сотрудники Службы неотложной медицинской помощи (СНМП) получили вызов на ул. П. Страдиня в Вентспилсе. Однако вызвавший медиков мужчина проявил агрессию в адрес медиков, поэтому потребовалось вмешательство полиции.

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Прибывшие полицейские установили, что мужчина вызвал себе "неотложку", однако приехавшая бригада СНМП констатировала, что их помощь в данном случае не требуется, поэтому звонившему выписали штраф за необоснованный вызов. После этого мужчина стал вести агрессивно, угрожал и сквернословил, а затем пинал служебный автомобиль.

Полиция начала процесс за мелкое хулиганство.