Полиция остановила две группировки, промышляющие мошенничеством с недвижимостью
Foto: F64

Управление по борьбе с экономическими преступлениями остановило деятельность двух преступных группировок, промышляющих мошенничеством с недвижимостью, сообщает LETA. Подозреваемые использовали поддельные документы, в том числе поддельные завещания.

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Группировки нацеливались на недвижимость, признанную бесхозной. Такого рода собственность переходит во владение государства. Урон, нанесенный деятельностью группировок, составляет более чем 28 000 евро.

Задержаны восемь человек. Уголовные дела против двух участников группировок, рожденных в 1959 и 1961 году, переданы прокуратуре. Расследование продолжается и дела остальных возможных мошенников вскоре тоже будут переданы прокуратуре.

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