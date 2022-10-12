Утром 9 октября инспекторы Патрульной роты Бюро полиции порядка Видземского региона зафиксировали на дороге Инчукалнс — Валмиера — граница Эстонии автомобиль Audi, водитель которого существенно превысил допустимую на данном участке шоссе скорость.

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По информации пресс-служб Видзмского регионального управления полиции, нарушителя засекли в волости Стренчу Валмиерского края. Вместо допустимых 50 км/ч водитель (1994 г.р.) разогнался до 123 км/ч.

За допущенное нарушение водитель оштрафован на 540 евро, а также лишен прав на управление транспортным средством на 12 месяцев.

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