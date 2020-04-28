Полиция остановила пьяного водителя, а также водителей, лишенных прав

Курземское региональное управление полиции (Салдусский участок) завершило расследование по делам об управлении транспортными средствами в то время, когда в отношении водителей вступили в силу приговоры, запрещающие управлять автомобилем. Материалы дела переданы в прокуратуру.

Как отмечают в КРУП, вечером 10 апреля, на шоссе Рига — Лиепая (волость Блиденес) был остановлен автомобиль Audi, в отношении водителя которого вступил приговор Рижского районного суда, запрещающий ему управлять транспортным средством.

Кроме того, 13 апреля под Салдусом остановили другого водителя, который управлял Vauxhall, когда вступил в силу приговор Даугавпилсского суда о запрете на управление им транспортными средствами.

Также 19 апреля, около 21.00 еще одного нарушителя остановили в Салдусе, на ул. Кална, когда он управлял автомобилем Smart, не имея прав, а также в состоянии алкогольного опьянения: в его организме полиция констатировала 2,34 промилле.

Известно, что водители Audi и Vauxall ранее были лишены прав за управление транспортными средствами без прав и в состоянии алкогольного опьянения.