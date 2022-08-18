Полиция остановила пьяного водителя: пассажир предложил инспекторам крупную взятку
Foto: Valsts policija

По данным пресс-центра Латгальского регионального управления полиции (ЛРУП), в Прейли был задержан 22-летний мужчина, который пытался передать инспекторам взятку в размере 2000 евро, чтобы те не наказывали водителя, управлявшего автомобилем в состоянии алкогольного опьянения.

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Как отмечают в ЛРУП, 18 августа, в 00.30 была получена информация о том, что за рулем автомобиля Ford Transit Custom может находиться нетрезвый водитель. Полицейские остановили машину и во время проверки констатировали в организме водителя 2,33 промилле. Кроме того, мужчина сел за руль в период, когда был наложен запрет на управление транспортными средствами.

Чтобы избавить нарушителя от ответственности, его пассажир предложил "дорожникам" 2000 евро. Против него начат уголовный процесс.

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