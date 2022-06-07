Полиция остановила пьяного водителя: в салоне авто находился маленький ребенок

В конце прошлой неделе сотрудники Курземского регионального управления полиции (КРУП) остановили 3 июня в волости Скрундас автомобиль, водитель которого находился в состоянии алкогольного опьянения. В салоне машины находилась также пьяная пассажирка и ее ребенок.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

По данным КРУП, при проверке в организме водителя Ford констатировали 2,07 промилле, также у него не оказалось прав. В машине находилась также пьяная супруга водителя — в ее организме зафиксировали 2,78 промилле — и дочка.

Женщина пояснила, что 3 июня мужчина купил новую машину, на которой решил съездить в Скрунду, однако на обратном пути их остановила Госполиция.

Полицейские выяснили также, что женщина лишена прав на всех детей, а о двухгодовалой дочке заботится опекун. Она рассказала, что по договоренности с сиротским судом она отвезла ребенка к родителям на выходные.

Полиция начала уголовный и административные процессы.