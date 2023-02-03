Полиция остановила водителя в опьянении 2,49 промилле, в машине обнаружили нелегальные сигареты

Вечером 23 января Государственная полиция получила информацию о том, что по шоссе Инчукалнс - Валмиера - граница Эстонии в сторону Валмиеры едет подозрительный автомобиль Volkswagen Sharan. Похоже, что водитель пьян.

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Машину было решено остановить. За рулем находился мужчина 1975 г.р., в его выдохе было зафиксировано 2,49 промилле.

Полицейские также обратили внимание на то, что в машине находилось много картонных коробок. В салоне и в багажнике автомобиля в общей сложности было 23 коробки, а внутри 230 135 сигарет марок Winston, Queen и других без латвийских акцизных марок.

За управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения в отношении водителя начат уголовный процесс. Также начат уголовный процесс за незаконное хранение и транспортировку нелегальных табачных изделий в крупном объеме. Мужчина был задержан на срок до 48 часов, после чего в отношении него была избрана мера пресечения, не связанная с лишением свободы. Машина конфискована.

В полиции отмечают, что задержанный ранее неоднократно попадал в поле зрения правоохранительных органов за аналогичные правонарушения.