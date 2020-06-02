Полиция освободила из-под ареста предпринимателя Игоря Иванова

Во вторник Госполиция освободила из-под ареста предпринимателя Игоря Иванова, который задерживался по подозрению в возможной организации убийства адвоката Аллы Юраши.

Адвокат Иванова — Янис Давидович — подтвердил, что к его клиенту применена мера пресечения, не связанная с лишением свободы. Однако это существенно не повлияет на ситуацию, поскольку эта же мера пресечения применена к Иванову и в рамках другого уголовного процесса.

"Там не было залога", — утверждает Давидович, добавляя, что, очевидно, на тот факт, что Иванова освободили из-под ареста, могло повлиять и то обстоятельство, что, видимо, "нет никакой опасности для общества". Кроме того, данная мера пресечения делает Иванова досягаемым для следствия.

По данным программы De facto, по неофициальной информации Игорь Иванов предупредил адвоката Аллу Юрашу о том, что готовится ее убийство. Эти данные он сообщил ей через бывшего управляющего Рижским свободным портом Леонида Логинова. Известно, что он в свое время принимал Аллу Юрашу на работу в порт.

Как отмечают журналисты De facto, 11 мая Иванов получил на телефон сообщение от Вячеслава Гончарова, с которым он вместе находился в тюрьме, где отбывал срок за убийство супруги. В SMS сообщалось о подготовке заказного убийства Аллы Юраши и о том, что в настоящее время ищут киллера. Также Гончаров просил предупредить Юрашу через Логинова.

Уже на следующий день Иванов передал информацию Логинову, а тот, в свою очередь, Юраше. После этого Алла Юраша обратилась в полицию, а Иванова допросили в качестве свидетеля, но спустя ровно неделю — 19 мая — задержали.