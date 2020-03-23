Полиция отслеживает режим ЧС: за сутки зафиксировано 19 нарушений ограничений

Госполиция продолжает усиленно отслеживать соблюдение правил, действующих на территории Латвии на время режима чрезвычайной ситуации. В воскресенье стражи порядка констатировали 19 случаев несоблюдения ограничений и запретов

Всего за сутки полиция провела 420 проверок на предмет несоблюдения запретов и ограничений на время действия режима чрезвычайной ситуации.

Большая часть нарушений, как и в предыдущие дни, связана с несоблюдением требований самоизоляции, а также ограничения на собрания.

Также в полиции отмечают, что большая часть нарушений констатирована в Рижском регионе. На сегодняшний день по факту несоблюдения запретов и ограничений на время ЧС пока не начат ни один уголовный процесс.