Полиция отсылает с эстонско-латвийской границы около десяти человек в сутки

На границе в Икла больше нет таких очередей, как неделю назад, но полиции за сутки приходится отсылать назад с границы около десяти человек, пишет Pдrnu Postimees.

По словам главы Пярнуского отделения полиции Юллара Кютта, эта неделя прошла спокойно.

"Причиной были реорганизация нашего рабочего процесса, изменение процедур пересечения границы и снижение числа пересекающих границу лиц после введения пограничного контроля", — сказал Кютт.

За последнюю неделю через Икла в Эстонию прибыло около 1300 человек. По словам Кютта, назад с границы отсылают около десяти человек в сутки — это люди, у которых нет права на въезд в страну.

17 марта правительство для ограничения распространения коронавируса восстановило пограничный контроль. В первые дни очереди на погранпункте Икла были километровыми.

Въезд разрешен гражданам Эстонии и лицам с эстонским видом на жительство, а также иностранным гражданам, члены семьи которых живут в Эстонии. Пропуск в страну также обеспечен автотранспорту, занимающемуся международными грузоперевозками. Пункты въезда в страну на менее оживленных дорогах временно закрыты. В Пярнуском уезде открыт только погранпункт на шоссе Таллинн-Пярну-Икла.