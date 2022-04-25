Полиция передала в прокуратуру дело на мужчину о сексуальном использовании детей
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Государственная полиция передала в прокуратуру материалы дела против мужчины за 41 преступное деяние, связанное с сексуальным использованием детей, сообщила агентству LETA помощник начальника Видземского регионального управления полиции Илзе Букша.

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Отдел по борьбе с особо тяжкими и серийными преступлениями бюро уголовной полиции Видземского регионального управления передал в прокуратуру для начала уголовного преследования уголовное дело о преступлениях против нравственности и половой неприкосновенности. Полученные в ходе расследования данные свидетельствуют о 41 преступном деянии, совершенном мужчиной 1991 года рождения.

В ходе расследования установлено, что мужчина причастен к 16 эпизодам, в которых пострадали дети в возрасте от 7-16 лет. Подозреваемый начинал общение с детьми в социальных сетях. Уголовный процесс против него начат по ст. 161, ч. 1 и ч. 2 ст. 162.1, ч. 2, ч. 3 и ч. 4 ст. 166, ч. 3 ст. 159 и ч. 4 ст. 160 Уголовного закона. Во время досудебного расследования с 2021 года подозреваемый находился под арестом.

Госполиция призывает родителей следить за тем, чем дети занимаются в интернете, и информировать их о возможных рисках.

С мерами безопасности детей в интернете можно ознакомиться на сайте www.manadrosiba.lv.

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