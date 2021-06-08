Полиция передала в прокуратуру дело о присвоении 7,9 млн евро, принадлежащих предприятию
Foto: Pixabay

Государственная полиция просит прокуратуру выдвинуть обвинение против двух лиц, подозреваемых в присвоении 7,9 млн евро, принадлежавших некому предприятию, передает LETA.

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

Уголовное дело было возбуждено в 2019 году по статьям присвоение средств и доведение предприятия до неплатежеспособности.

Материалы дела свидетельствуют, что член правления предприятия на основании фиктивных договоров одолжил деньги предприятиям, находящимся под контролем его семьи, откуда суммы были перечислены на их личные счета.

В результате преступления мужчина присвоил себе 7 974 500 евро. Подозреваемыми в деле являются мужчина и женщина, к обоим применены меры пресечения, не связанные с лишением свободы и арестовано их имущество.

Теперь у нас есть Телеграм-канал Rus.Delfi.lv с самыми свежими новостями Латвии. Подписывайтесь и будьте всегда в курсе!

Source

rus.DELFI.lv

Sharing Options

1

Source

rus.DELFI.lv
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.

Comment Form

DELFI Brand Studio Читайте также
Зеленая душа Вентспилса, власть природы и 200 тысяч луковичных цветов
На концерт к себе домой. Подборка музыкальных фильмов на любой вкус
Борьба с киберпреступлениями должна вестись глобально, важно сотрудничество на разных уровнях
Что смотреть на выходных: 12 вдохновляющих фильмов
Ekspertu padomi un remonta kļūdas: no kanalizācijas līdz santehnikas izvēlei
Чемпионат мира по хоккею вместе с Wolt начался!
В Рижском порту развиваются услуги электронной коммерции с высокой добавленной стоимостью