Полиция передала в прокуратуру дело о присвоении 7,9 млн евро, принадлежащих предприятию

Государственная полиция просит прокуратуру выдвинуть обвинение против двух лиц, подозреваемых в присвоении 7,9 млн евро, принадлежавших некому предприятию, передает LETA.

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Уголовное дело было возбуждено в 2019 году по статьям присвоение средств и доведение предприятия до неплатежеспособности.

Материалы дела свидетельствуют, что член правления предприятия на основании фиктивных договоров одолжил деньги предприятиям, находящимся под контролем его семьи, откуда суммы были перечислены на их личные счета.

В результате преступления мужчина присвоил себе 7 974 500 евро. Подозреваемыми в деле являются мужчина и женщина, к обоим применены меры пресечения, не связанные с лишением свободы и арестовано их имущество.