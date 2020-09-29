Полиция "по горячим следам" задержала двух поджигателей магазина
Foto: PantherMedia/Scanpix

Двое мужчин подожгли магазин в районе Мадоны. Их удалось задержать по горячим следам, сообщает управление Госполиции Видземского региона.

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В пятницу, 25 сентября, около 4:10 была получена информация о том, что горит магазин на территории, находящейся в ведомстве Мадонского участка полиции. Выяснилось, что несколько человек проникли в магазин, после чего он загорелся.

"По горячим следам" удалось задержать двух мужчин — 1977 и 1970 года рождения. У обоих ранее уже была судимость. Подозреваемые арестованы.

Начат уголовный процесс по части второй статьи 185 Уголовного закона.

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