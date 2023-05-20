Полиция по горячим следам задержала грабителей, отбирающих кошельки
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Вентспилсские полицейские задержала грабителей, нападавших на прохожих. Об этом она сообщается на странице Вентспилсской муниципальной полиции.

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19 мая в 20:25 полиция получила сообщение о том, что в Вентспилсе возле дома на улице Целтниеку, 3, двое мужчин напали на прохожего, ударив его по лицу. Прибыв на место, полицейские узнали, что у пострадавшего был украден кошелек с деньгами.

Патрульный экипаж оперативно проверил окрестности и на улице Талсу, 50, и задержал двоих людей, по приметам похожих на тех грабителей. На месте к инспекторам обратился мужчина и сказал, что эти задержанные напали и на него, отобрав деньги и мобильный телефон.

О произошедшем было сообщено Госполиции.

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