Полиция по "горячим следам" задержала грабителя: он отобрал у бездомного деньги и тару

В конце недели в Вентспилсе был ограблен мужчина: нападавший избил свою жертву, после чего отобрал деньги и пустую тару. В результате нападения бездомный получил травмы и был госпитализирован.

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Как отмечает пресс-центр Курземского регионального управления полиции, 18 февраля, в 12.20 на пульт дежурного поступил сигнал о том, что на улице Сарканмуйжас дамбис совершено нападение. Уже через 20 минут подозреваемого удалось задержать.

Известно, что задержанный ранее уже попадал в поле зрения органов правопорядка за имущественные преступления. Также известно, что он лишь недавно вышел на свободу из мест лишения свободы.

Следствие установило, что на бездомного напал его знакомый. Его добычей стали пустые бутылки и 15 евро. После нападения пострадавшего доставили в больницу.

Следствие продолжается.