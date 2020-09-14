Полиция "по горячим следам" задержала трех грабителей
Foto: SIPA/Scanpix/LETA

13 сентября в Валке полицейские задержали троих мужчин, которые отнимали у других людей деньги и мобильные телефоны, сообщает Госполиция.

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Около 20:55 13 сентября в Валке трое грабителей отняли у нескольких мужчин мобильные телефоны и деньги. Пострадавшим были нанесены телесные повреждения.

Нападавшие были пьяны. Их удалось задержать "по горячим следам" в течение нескольких часов при помощи батальона особого назначения. Выяснилось, что это мужчины 1997 и 2000 года рождения, ранее уже попадавшие в поле зрения полиции за преступления имущественного характера.

Начат уголовный процесс по части второй статьи 176 Уголовного закона — ограбление, совершенное группой лиц по предварительному сговору. За это можно получить до восьми лет тюремного заключения, с конфискацией имущества или без нее, и пробационный период на срок до трех лет.

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