Полиция подозревает, что строители из Латвии, Эстонии и Украины стали жертвами торговли людьми

Центральная криминальная полиция Финляндии совместно с коллегами из полиции Эстонии провела расследование предполагаемых случаев торговли людьми при отягчающих обстоятельствах в строительном секторе.

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Согласно материалам дела, жителей Латвии и Эстонии заманивали в Финляндию для работы в условиях, напоминающих принудительный труд.

По данным полиции, группа получила от своей преступной деятельности 2,3 миллиона евро.

Прокуратура предъявила 11 лицам обвинения, в частности, в торговле людьми при отягчающих обстоятельствах, мошенничестве с пенсионными взносами при отягчающих обстоятельствах и преступлениях с применением огнестрельного оружия.

Жертвы — в основном граждане Латвии, Эстонии и Украины. Среди тех, кто окажется на скамье подсудимых, в основном граждане Эстонии.

Финские строительные компании, в которых работали истцы, не подозреваются в каких-либо уголовных преступлениях.