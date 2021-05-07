Полиция поймала "гонщика" без прав, ехавшего со скоростью 184 км/ч

В воскресенье, 2 мая, инспекторы полиции обратили внимание на Audi, ехавшую 184 км/ч вместо разрешенных 90 км/ч. За рулем оказался 20-летний молодой человек без прав.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

В 15:30 полицейские, следившее за движением на дороге Аугшлигатне-Скривери, заметили нарушителя, ехавшего со скоростью 184 км/ч.

Они остановили машину, и выяснилось, что за рулем был мужчина 2001 года рождения, у которого не было автомобильных прав.

Начато два административных процесса — за превышение скорости более чем на 60 км/ч и за вождение без прав. За первое нарушение можно получить штраф от 360 до 480 евро и запрет водить машину до шести месяцев, а за вождение без прав — штраф от 280 до 570 евро.