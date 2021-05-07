Полиция поймала "гонщика" без прав, ехавшего со скоростью 184 км/ч
Foto: Kadrs no video

В воскресенье, 2 мая, инспекторы полиции обратили внимание на Audi, ехавшую 184 км/ч вместо разрешенных 90 км/ч. За рулем оказался 20-летний молодой человек без прав.

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

В 15:30 полицейские, следившее за движением на дороге Аугшлигатне-Скривери, заметили нарушителя, ехавшего со скоростью 184 км/ч.

Они остановили машину, и выяснилось, что за рулем был мужчина 2001 года рождения, у которого не было автомобильных прав.

Начато два административных процесса — за превышение скорости более чем на 60 км/ч и за вождение без прав. За первое нарушение можно получить штраф от 360 до 480 евро и запрет водить машину до шести месяцев, а за вождение без прав — штраф от 280 до 570 евро.

Теперь у нас есть Телеграм-канал Rus.Delfi.lv с самыми свежими новостями Латвии. Подписывайтесь и будьте всегда в курсе!

Source

rus.DELFI.lv

Sharing Options

0

Source

rus.DELFI.lv
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.

Comment Form

DELFI Brand Studio Читайте также
Всему миру — о хоккейном празднике в Риге. Вызовы организации ЧМ
В Рижском порту успешно развивается сегмент обслуживания малых судов
Что общего между обслуживанием клиентов в переводческом бизнесе и производством продуктов?
По следам титанов мысли. Вдохновляющая "Резиденция философов"
LATRAPS приходит в Рижский порт: план — переваливать до миллиона тонн в год
Wolt предлагает: путешествуй по Италии с Casa Nostra
В стиле хюгге. Диалог настоящего с прошлым в историческом центре Риги
Следы шахматного гения Михаила Таля в Риге