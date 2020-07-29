Полиция поймала нескольких лихачей на BMW, которые неслись со скоростью больше 180 км/ч

С 24 по 28 июля полиция курземского региона остановила 165 водителей. Некоторые из них выделялись на общем фоне тем, что ехали вдвое быстрее, чем разрешено — вплоть до 187 км/ч. Большая часть нарушителей была на BMW.

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25 июля в Либагской волости Талсинского края полицейские остановили BMW, ехавшее со скоростью 147 км/ч там, где было разрешено 90 км/ч. 26 июля в том же крае Валдгалской волости поймали "гонщика" на Volkswagen, который ехал со скоростью 124 км/ч на участке, где скорость была ограничена до 50. При превышении скорости на 51-60 км/ч полагается штраф от 240 до 320 евро и лишение прав на 3 месяца.

26 июля в Лиепае на улице Либиешу остановили BMW, которое ехало со скоростью 116 км/ч вместо разрешенных 50. Поскольку скорость была превышена более чем на 60 км/ч и в населенном пункте, штраф за подобное нарушение больше — 540-680 евро, а прав можно лишиться на год.

28 июля в Новадниекской волости Салдусского края на дороге Бутнари-Салдус-Эзере, где можно ехать 90 км/ч, остановили водителя BMW, который ехал со скоростью 187 км/ч. Также на этой дороге остановили Mercedes-Benz, ехавший со скоростью 182 км/ч. За превышение скорости более чем на 60 км/ч за пределами населенного пункта полагается штраф от 360 до 480 евро и лишение прав на полгода.