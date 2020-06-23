Полиция поймала пару за "поиском цветущего папоротника" в Старой Риге

Cотрудники Рижской муниципальной полиции 21 июня около восьми часов вечера застали в публичном месте в Старой Риге пару "в поисках цветка папоротника", сообщил агентству LETA представитель Рижской муницпальной полиции Томс Садовскис.

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На обоих составили протокол об административном правонарушении за мелкое хулиганство.

В тот же день в Пардаугаве полицейские задержали на пляже мужчину, который самоудовлетворился, наблюдая за другими посетителями пляжа. Мужчина был доставлен в Государственную полицию для дальнейшего разбирательства.

Полицийские также составили ряд протоколов на правонарушителей за распитие алкогольных напитков в общественных местах. На Югле полицейские обнаружили 13-летнюю девушку в состоянии сильного алкогольного опьянения. В ее крови зафиксировали 2,01 промилле алкоголя. Девушка была отправлена в больницу.