Полиция поймала спекулянтов, торговавших билетами на хоккей: им грозят денежные штрафы
Foto: LETA

В течение последних дней сотрудники Рижской муниципальной полиции (РМП) при патрулировании возле спортивного комплекса "Арена Рига" заметили спекулянтов, которые с плакатами в руках ходили по окрестностях и предлагали купить у них билеты на актуальные матчи чемпионата мира по хоккею.

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В РМП сообщили, что перекупщикам грозят денежные штрафы, а билеты на хоккей, скорей всего, будут конфискованы, поскольку ими торговали в неразрешенном для этого месте.

Известно, что на 18 мая полиция начала уже четыре административных процесса. Законом за это нарушение предусмотрен штраф в размере 210 евро.

Рижская муниципальная полиция призывает жителей тщательно взвесить, стоит ли покупать билеты у незнакомцев, чтобы не стать жертвами мошенников.

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