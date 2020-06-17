Полиция поймала водителя с 3,68 промилле алкоголя в крови
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Во вторник в Коценском крае полиция остановила водителя, в крови которого обнаружилось 3,68 промилле алкоголя, сообщила агентству LETA старший специалист Управления Госполиции Видземского региона Зане Васкане.

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Около 13:30 полиция получила информацию о том, что по дороге Берзайне-Матиши едет автомобиль VW, водитель которого, вероятно, пьян.

Полиции удалось остановить опасную машину. Алкотестер показал 3,68 промилле. Это сильная степень опьянения, при которой теряется чувство равновесия и возможна потеря сознания.

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rus.DELFI.lv

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