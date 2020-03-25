Полиция получает информацию о фейковых новостях про Covid-19, пока ни одного уголовного процесса

Госполиция с момента объявления чрезвычайного положения регулярно получает информацию о фейковых новостях про Covid-19, начат ряд проверок, но пока не открыто ни одного уголовного дела, сообщила представитель Госполиции Элина Приедите.

Полиция получила множество жалоб о подозрительных новостях, распространяемых в интернете. В основном эти новости касаются чудодейственных лекарств против Covid-19, количества смертей в Латвии и методов лечения вируса.

На сегодняшний день ни одна из этих новостей не нанесла такого ущерба, который привел бы к уголовно наказуемым последствиям, однако начатые ранее проверки продолжаются.

Полиция напоминает, что ложные новости могут публиковаться также с целью фишинга — вида интернет-мошенничества, целью которого является получение доступа к конфиденциальным данным пользователей, например, логинам, паролям, инструментам авторизации в банке.

Полиция призывает латвийцев не распространять непроверенный контент, а также тщательно и критически оценивать информацию. Во время чрезвычайного положения важно использовать только официальные и надежные источники информации, подчеркивает полиция.