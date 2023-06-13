Полиция предотвратила заказное убийство бизнесмена: подозреваемый не хотел возвращать ему долг

Госполиция завершила расследование по делу, в рамках которого благодаря быстрому и профессиональному реагированию сотрудников правоохранительных органов было предотвращено заказное убийство предпринимателя.

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В ходе следствия по подозрению в заказе и организации убийства задержан знакомый (1992 г.р.) бизнесмена. Он действовал из корыстных побуждений, предварительно изучив маршруты передвижения будущей жертвы, ее график, а также подготовил орудие для совершения преступления. 31 мая следствие по этому делу было завершено и передано в Рижскую Пардаугавскую прокуратуру для возбуждения уголовного дела.

Оперативная информация о том, что готовится заказное убийство владельца компании, поступила в Госполицию в конце 2022 года. После этого были незамедлительно предприняты необходимые меры безопасности для предотвращения угрозы жизни и здоровью конкретного лица. Также полиция провела ряд неотложных процессуально-оперативных мероприятий, в ходе которых было выяснено, что заказчик убийства уже знает место жительства потерпевшего, распорядок его дня и маршруты передвижения, а также у него подготовлены орудия и средства совершения преступления.

В ходе расследования при тесном взаимодействии с другими структурными подразделениями Главного управления уголовной полиции был проведен большой комплекс оперативно-розыскных мероприятий, в ходе которых было установлено лицо, заказавшее убийство, а также предотвращено заказное убийство.

16 декабря 2022 года по подозрению в совершении преступления был задержан мужчина 1992 года рождения, которого отправили под арест.

В пресс-центре Госполиции пояснили, что в ходе расследования было установлено, что задержанный знаком с потерпевшим, а планируемое преступление связано с нежеланием вернуть бизнесмену долг.