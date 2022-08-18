Полиция предупреждает о телефонных мошенниках, выдающих себя за стражей порядка

Рижская муниципальная полиция призывает жителей в Facebook не попадать в ловушку мошенников, которые продолжают выдавать себя за стражей порядка.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

Время от времени в муниципальную полицию поступает информация от жителей, которым звонили мошенники, выдававшие себя за сотрудников полиции, и пытались выманить данные платежных карт.

Так, в среду, 17 августа, стражам порядка позвонила женщина, которая пояснила, что ей поступил звонок от неизвестного человека, который вадавал себя за инспектора полиции, говорил на русском языке и просил предоставить ее личные данные.

Звонки других мошенников носили аналогичный характер — они выдавали себя за сотрудников муниципальной полиции, говорили по-русски и пытались выманить личные данные.

Рижская муниципальная полиция призывает жителей быть осторожными и не попадаться на удочку телефонных мошенников, пытающихся заполучить данные для доступа к банковским счетам и другую личную информацию.

Есть несколько факторов, которые следует учитывать при выявлении мошенника. Сотрудники любого государственного учреждения никогда не будут спрашивать данные платежной карты, а госчиновники никогда не станут заводить разговор на русском языке. Также необходимо учитывать манеру разговора мошенника, применяется ли в ходе диалога психологическое давление, то есть призывает ли злоумышленник к быстрым и необоснованным действиям.

В случае поступления подобных звонков от неизвестных лиц, стражи порядка просят незамедлительно сообщать в Госполицию по телефону 110.