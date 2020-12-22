Полиция прервала вечеринку c участием 24 человек: один пытался задушить полицейского

В конце прошлой недели сотрудники Курземского регионального управления полиции (КРУП) начали 43 процесса об административных правонарушениях за нарушение ограничений, действующих во время чрезвычайной ситуации.

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Как отмечает "Курземес вардс", частные мероприятия констатированы в Лиепае, где в одной квартире находились 24 человека, и в Кулдиге, где в одной квартире собрались 7 человек.

19 декабря около 4 часов на пульт дежурного поступила информация о том, что в одной квартире в Лиепае шумит компания. Прибыв по адресу, полицейские констатировали, что в квартире находятся 24 человека, употреблявших алкоголь.

Участники вечеринки по одному вызывались к полицейскому, чтобы выяснить обстоятельства произошедшего, но двое из мужчин не подчинились законным требованиям работников полиции, а один из мужчин напал на сотрудника полиции повалил на пол и пытался задушить.

В связи с ЧП начато 26 процессов об административных правонарушениях и один уголовный процесс.