Полиция пресекла ретрансляцию запрещенных российских телеканалов
Foto: Pixabay/Vidmir Raic

Сотрудники Земгальского регионального управления полиции 12 мая пресекли в Тукумском крае ретрансляцию запрещенных в Латвии российских телеканалов. Нарушение выявили во время проверок в сфере нарушения авторских и смежных прав. По фактам правонарушений начаты два административных дела: одно в отношении физического лица, второе — в отношении юридического.

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

Полиция предупреждает, что многие телепередачи, созданные в Российской Федерации, содержат новости, представляющие значительную угрозу национальной безопасности и общественному порядку. Ретрансляция этих программ запрещена решением Национального совета по электронным СМИ.

Кроме того, полиция установила, что телевизионные программы, содержащие информацию, представляющие серьезную угрозу национальной безопасности и общественному порядку, рекламируются через нелегальные телевизионные системы.

В Земгальском региональном управлении полиции заявили, что подобные проверки будут продолжены. При этом в ЗРУП подчеркнули, что цель проверок — не наказание жителей, а защитить информационное пространство Латвии.

В соответствии с законом, за подобные нарушение физическое лицо может быть оштрафовано на сумму от 70 до 700 евро, юридическое — от 350 до 1400 евро.

Delfi в Телеграме: Свежие новости Латвии для тех, у кого мало времени
Delfi временно отключил комментарии для того, чтобы ограничить кампанию по дезинформации.
Статьи по теме:
 
Читать мнения Опубликовать мнение
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.
DELFI Brand Studio Читайте также
Как на стоимость квартиры повлияет энергоэффективность
Благоприятная рабочая среда: советы по улучшению психологического климата
Быть бизнесменом и благотворителем: социальное предпринимательство в Латвии
Будь #смарт-покупателем – формируй свою онлайн корзину покупок ответственно
Полезные советы, как защитить себя от выгорания
Опыт и советы: как уменьшить счета за офис?
Цифровое пространство сегодня стало еще одним фронтом
Как защитить свою компанию от кибератаки?