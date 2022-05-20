Полиция пресекла ретрансляцию запрещенных российских телеканалов

Сотрудники Земгальского регионального управления полиции 12 мая пресекли в Тукумском крае ретрансляцию запрещенных в Латвии российских телеканалов. Нарушение выявили во время проверок в сфере нарушения авторских и смежных прав. По фактам правонарушений начаты два административных дела: одно в отношении физического лица, второе — в отношении юридического.

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Полиция предупреждает, что многие телепередачи, созданные в Российской Федерации, содержат новости, представляющие значительную угрозу национальной безопасности и общественному порядку. Ретрансляция этих программ запрещена решением Национального совета по электронным СМИ.

Кроме того, полиция установила, что телевизионные программы, содержащие информацию, представляющие серьезную угрозу национальной безопасности и общественному порядку, рекламируются через нелегальные телевизионные системы.

В Земгальском региональном управлении полиции заявили, что подобные проверки будут продолжены. При этом в ЗРУП подчеркнули, что цель проверок — не наказание жителей, а защитить информационное пространство Латвии.

В соответствии с законом, за подобные нарушение физическое лицо может быть оштрафовано на сумму от 70 до 700 евро, юридическое — от 350 до 1400 евро.