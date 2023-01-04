Полиция приехала на семейный конфликт, где изъяла 1700 нелегальных сигарет

2 января сотрудники Курземского регионального управления полиции (КРУП) получили вызов на семейный конфликт в волость Медзес. Когда стражи порядка уводили с собой дебошира, жена дала ему сигареты. Однако внимательный полицейский заметил, что на пачках нет латвийских акцизных марок, поэтому было принято решение обыскать жилище, где и нашли больше 1700 нелегальных сигарет.

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По информации пресс-центра КРУП, конфликт между супругами, а также их соседом вспыхнул во время совместного распития алкоголя. Когда полицейские приехали по указанному адресу, заявительница сообщила, что претензий у нее больше нет, но она хочет, чтобы муж покинул дом.

Перед тем, как уйти, мужчина сообщил полиции, что один из его соседей находится в розыске, однако после проверки эта информация не подтвердилась. В тот момент, когда глава семейства уходил в сопровождении полиции из дома, он попросил у супруги сигареты. Женщина вынесла ему NZ Gold, на которых инспектор заметил отсутствие акцизных марок ЛР.

После этого полицейские решили проверить квартиру и нашли 1700 нелегальных сигарет. За это административное нарушение может быть вынесено предупреждение или назначен штраф в размере до 700 евро.

Остальные шестеро соседей, узнав, что полиция изъяла нелегальные сигареты, стали вести себя агрессивно и мешать работникам полиции выполнять их служебные обязанности. Один из них даже пытался напасть на стражей порядка, поэтому его пришлось задержать. В его организме констатировали 3,8 промилле.