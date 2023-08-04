Полиция приостановила незаконную перевозку пассажиров на линии Эстония-Украина

На этой неделе эстонская полиция возбудила расследование в отношении предпринимателя, который организовал незаконную перевозку пассажиров из Эстонии в Украину.

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Полиция обратила внимание на гражданина Украины, работавшего как предприниматель-физическое лицо и предоставлявшего услугу пассажирских перевозок между Таллинном и Киевом. При этом лицензии на оказание такой услуги у него не было.

"Предприниматель осуществлял так называемые пиратские перевозки, пытаясь представить свою деятельность как организацию туристических экскурсий, потому что требования к ним более мягкие. Однако на самом деле предприниматель организовал регулярные пассажирские перевозки, чем нанес ущерб честной конкуренции", — пояснил BNS руководитель отдела дорожной полиции Пыхьяской префектуры Тоомас Коренев.

Еще одно нарушение, допущенное предпринимателем состояло в том, что водители автобуса на открытой им линии не соблюдали действующие требования по времени поездки и отдыха.

"Поездка в одном направлении длилась более суток, и за это время водители не делали обязательных остановок для отдыха. Недопустимо, когда уставший водитель подвергает опасности около 50 пассажиров, а также других участников дорожного движения", — добавил Коренев.

Предприниматель и другой водитель автобуса были оштрафованы, а автобус конфискован полицией. Полиция вернет автобус предпринимателю только после того, как он представит необходимые разрешения на перевозку пассажиров.