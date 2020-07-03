Полиция признала подозреваемыми двух лиц, связанных с эстонской инвестиционной платформой

В феврале 2020 года Госполиция возбудила уголовное дело в связи закрытием эстонских инвестиционных платформ Kuetzal и Envestio, в результате чего тысячи инвесторов лишились денег. В минувший четверг двум лицам, связанным с платформой Envestio, были предъявлены подозрения в совершении преступления.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

Пресс-секретарь Госполиции Симона Гравите сообщила, что в ходе расследования были найдены доказательства в отношении двух латвийских фирм, связанные с которыми проекты на платфоре Envestio были фиктивными. Она отметила, что расследование продолжается.

Полиция выясняет местонахождение лиц, связанных с сомнительной схемой. Известно, что сейчас они не живут в Латвии. Как уже сообщалось ранее, следы фирмы Envestio ведут в Латвию из Эстонии. По разным подсчетам, фирме удалось собрать у 13 000 инвесторов около 30 млн евро.

История с двумя краудфандинговыми платформами началась в январе. Обе зарегистрированы в Эстонии, где правовая регуляция позволяет относительно легко создать компании, оказывающие подобные услуги. Обе фирмы оказались в трудностях, и, насколько стало известно изданию Ärileht, на сотрудников полиции обрушилась лавина заявлений от обманутых.

Еще в январе начальник Отдела экономических преступлений Пыхьяской префектуры Департамента полиции и погранохраны Эстонии Юхан Оясоо сообщил что, поступило большое количество жалоб, значительная часть которых — от зарубежных заявителей. В Эстонии также возбуждено уголовное дело в отношении упомянутых выше платформ.

К настоящему времени эстонская полиция признала подозреваемым основавшего в феврале 2018 года компанию Envestio SI OÜ Антону Калетину. Он был директором фирмы до декабря, когда в компании начали происходить изменения. Точная роль Калетина будет определена в ходе следствия. Многие инвесторы считают, что целью произведенных в конце прошлого года изменений как раз было посадить у руля фирмы "танкиста" и вывести из нее деньги.