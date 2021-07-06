В середине июня Рижская муниципальная полиция обследовала Даугавгривский стадион, и констатировала, что находящиеся там конструкции скейтпарка повреждены и опасны. Сейчас территория рампы скейтпарка огорожена полицейской лентой, однако запрет регулярно нарушается.

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Рижская муниципальная полиция информацию о повреждении конструкций рампы немедленно отправила специалистам Рижской городской Стройуправы, а те, в свою очередь, дали управляющему скейтпарком задание незамедлительно прекратить эксплуатацию объекта до устранения опасности. Сейчас управляющий скейтпарком оценивает, можно ли восстановить конструкции или же их придется демонтировать.

Несмотря на то, что территория рампы огорожены полицейской лентой, горожане запрет регулярно нарушают. Периодически скейтпарк обследуют как охранник территории, так и автопатрули Курземского управления Рижской муниципальной полиции.

В целях предотвращения несчастных случаев полиция призывает не посещать рампу скейтпарка Даугавгривского стадиона и не срывать ограничительные ленты. Полицейские просят родителей объяснить своим детям, что нахождение на рамке скейтпарка опасно.

Тех, кто заметит на рамке скейтпарка Даугавгривского стадиона нарушителей, просят незамедлительно сообщать об этом полиции, позвонив по круглосуточному оперативному телефону 110 или в дежурную часть Курземского управления Рижской муниципальной полиции — 67181580.