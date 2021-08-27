Полиция призывает владельцев сельскохозяйственной техники не участвовать в несанкционированных протестах
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В связи с сообщениями о возможных несанкционированных акциях протеста, полиция призывает владельцев сельскохозяйственной техники не поддаваться провокациям и не одалживать свою технику. Полиция предупреждает, что в случае эскалации техника может быть повреждена или полиция может её конфисковать.

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Полиция просит организаторов несанкционированных акций одуматься и оценить риски. “Блокировка улиц недопустима, это вредит всему обществу, в том числе мешает взрослым попасть на работу или детям в школу. Потенциально такие несогласованные акции протеста несут в себе риски эскалации, может быть причинен ущерб имуществу участников протеста, то есть, испорчены используемые в протесте транспортные средства”, - указала представитель полиции Гита Гжибовска.

Кроме того, согласно закону, полиция имеет право конфисковать транспортные средства, используемые в акции протеста. В полиции отметили, что в демократической стране каждый имеет право высказать свое мнение, но проведение таких акций протеста может угрожать здоровью, порядку и безопасности.

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