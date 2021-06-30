Полиция продолжает искать демонтированную в Екабпилсе пушку

Государственная полиция ждет результаты сканирования дна Даугавы на предмет демонтированной в Екабпилсе пушки, передает LETA.

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Представитель Управления земгальского региона Государственной полиции Даце Калининя рассказала, что ещё зимой на потенциальное местонахождение пушки прибыли водолазы, но тогда поиски остановились, так как они были слишком опасны для жизни.

В итоге эксперты при помощи специального оборудования просканировали реку и сейчас полиция ждет результаты сканирования, чтобы решить, какими будут дальнейшие действия.

Как уже сообщалось, 24 февраля с советского мемориала в Екабпилсе пропала пушка. Полиции удалось обнаружить лицо, демонтировавшее пушку, а также идентифицировать тракторную технику, при помощи которой произошел демонтаж.

Уголовное дело возбуждено по статье перемещение памятника культуры, находящегося под защитой государства. Виновному грозит лишение свободы до двух лет, кратковременное лишение свободы, принудительные работы или штраф.