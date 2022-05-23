Полиция продолжает поиски пропавшего мужчины, чей автомобиль нашли в лесу

Курземское региональное управление полиции (Кулдигский участок) продолжает поиски Каспара Донса (1986 г.р.).
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По данным полиции, 29 апреля, в 20.00 он выехал из своего дома в Скрунде (ул.Лиепаяс) на автомобиле Mercedes Benz Vito белого цвета (госномер MN 264) и пропал. Позже его машину нашли в лесном массиве в волости Рудбаржу Кулдигского края.
Приметы Каспара Донса: рост 193 см, волосы короткие, темные, среднего телосложения.
Был одет: синяя куртка, коричневые брюки, на ногах ботинки.
Информацию просьба сообщать по телефону 110.
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