Полиция продолжает поиски пропавшего в ноябре прошлого года мужчины

Госполиция продолжает поисики Дмирия Спирта (1974 г.р.), который не поддерживает контакт с родственниками. В последний раз его видели 27 ноября 2019 года, когда он выходил из своего дома в Елгаве.

Его приметы: рост 170 см, худощавый.

Был одет: темно-серая рабочая куртка, синие джинсы, коричневые ботинки. На голове, возможно, была черная шапка.

При себе у Дмитрия была мужская сумка с телефоном, паспортом, портмоне и ключами.

Информацию о разыскиваемом полиция просит сообщать по телефонам: 63004227 или 110.