Полиция продолжает внезапные проверки в общественных местах. Начат 21 административный процесс
Foto: LETA

Ранее сообщалось, что полиция устраивает внезапные проверки, чтобы наблюдать за тем, как соблюдаются меры эпидемиологической безопасности. За последние два дня Государственная полиция и полиция самоуправления провели такие акции в 917 местах. торговли и общественного питания. Всего проверили 1956 человек – в 188 случаях ограничились предупреждением, также начат 21 процесс об административном нарушении.

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Особое внимание полиция обращала на наличие и правильное использование защитной маски. Предупреждающие указания касались использования масок, а также правильного контроля потока посетителей и проверки QR кодов.

Больше всего нарушений в общественных местах было замечено в Риге — здесь за два дня начали 13 административных процессов. Восемь административных нарушений констатировали в Видземском регионе.

Государственная полиция просит жителей быть ответственными и соблюдать все необходимые меры эпидемиологической безопасности.

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Source

rus.DELFI.lv

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пандемия Covid-19
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