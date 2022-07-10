Полиция: пропавшая 13-летняя рижанка спустя сутки вернулась домой

Рижское региональное управление Государственной полиции сообщает, что ранее разыскиваемая 13-летняя Алена Мухина вернулась домой.
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9 июля около 12.00 Алена Мухина вышла из дома в Риге, на 1-й линии Чиекуркалнса, и отправилась в центр города гулять с подругами. С тех пор местонахождение подростка родителям и полиции не было неизвестно, поэтому она была объявлена в розыск.
Спустя сутки, 10 июля, Госполиция сообщила, что девочка вернулась домой.
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