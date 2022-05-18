Полиция просит обвинить группу лиц в подделке ковид-сертификатов. В деле фигурирует медработница

Государственная полиция попросила прокуратуру обвинить организованную группу лиц, в том числе медицинскую работницу, в рамках дела о фальсификации сертификатов о вакцинации, сообщили агентству LETA в Госполиции.

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Полученная в ходе расследования информация свидетельствует о том, что организованная группа, в которую входили женщины 1964, 1967 и 1978 годов рождения (одна из них является медработницей), подделывали ковид-сертификаты без вакцинации людей. Инъекцию либо имитировали, либо вовсе не проводили. Преступления были совершены в период с 1 июля по 11 августа прошлого года.

Полиции удалось доказать, что подозреваемые организовали и поддержали ввод ложной информации в систему E-veselība о 24 людях. За это женщины получили 6780 евро. Часть этой суммы была выплачена медработнице Национальной службы здравоохранения — она была помощницей врача.

Также стражи порядка просят начать уголовное преследование женщины 1975 года рождения в связи с введением ложных данных в систему E-veselība о фактически непроизошедшей вакцинации от Covid-19.

Участники преступления получали разные суммы за фиктивную вакцинацию. Например, мужчина 1990 года рождения через посредника заплатил медработнице 295 евро, чтобы она сделала фиктивную прививку его жене и ввела данные о ней и еще пяти людях в систему.

В свою очередь, женщина 1984 года рождения через посредницу передала сотруднице медучреждения 400 евро за то, чтобы она имитировала вакцинацию от коронавируса и ввела данные в систему.

Некий мужчина 1989 года рождения дал медработнице 800 евро за имитацию вакцинации и введение данных в E-veselība. Сотрудница также ввела данные о еще одном человеке, который фактически не получил прививку.

Полиция предлагает привлечь трех упомянутых ранее лиц к уголовной ответственности за противоправное и незаконное предоставление выгоды.

Расследование в отношении этих семи лиц является частью объемного уголовного процесса. По второй части уголовного процесса продолжается расследование.

До сих пор многие люди, которые получали, хранили или использовали поддельный ковид-сертификат были освобождены от уголовной ответственности, если после совершения данного преступления добровольно сообщили о произошедшем и активно способствовали раследованию.