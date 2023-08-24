Полиция просит опознать людей на фотографии и видео: они подозреваются в преступлении
Foto: Valsts policija

В связи с процессом, связанным с нанесением телесных повреждений, полиция разыскивает и просит помочь опознать четырех человек.

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Преступление, с которым они могут быть связаны, было совершено 15 июля в 1:30 на улице Вальню в Риге.

Это три мужчины и одна женщина. Одного из мужчин, возможно, зовут Александр. Он был одет в черный джемпер с капюшоном, светлые джинсовые шорты, черную спортивную обувь. Второго мужчину, возможно, зовут Фадей. Он был одет в черный спортивный костюм. Третий мужчина был одет в синюю кофту и светлые джинсовые шорты. Женщину, возможно, зовут Полина, она была одета в черную кофту и черные штаны.

Полиция просит посмотреть фото и видео, и если вы опознали этих людей — позвонить по номеру 67086873, 67086800 или 110, либо написать на электронную почту dmitrijs.pozdnakovs@riga.vp.gov.lv.

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