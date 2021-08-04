Полиция просит опознать велосипедиста, умышленно повредившего автобус

Баложский участок Рижского регионального управления полиции просит опознать мужчину, изображенного на фото.

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Как отмечают в полиции, 6 июля, в 07.08, в Кекавском крае, на шоссе Рига -Бауска, возле поворота на Баложи произошел инцидент: к пассажирскому автобусу ISUZU TURQUOISE, который остановился перед красным сигналом светофора, подъехал велосипедист и оторвал стеклоочистители.

Вмесе с хулиганом был еще один велосипедист, который стал свидетелем этого ЧП. После этого оба велосипедиста уехали в Кекавском направлении.

Информацию о разыскиваемом полиция просит сообщать по телефонам: 67099200, 29175802 или 110.





Foto: Valsts policiija



