Полиция просит отозваться очевидцев аварии, в которой погибли два человека

Полиция просит отозваться очевидцев аварии, которая произошла в волости Усмас и в которой погибли два человека, сообщили в Государственной полиции.

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В минувшую пятницу, 10 марта, в полпятого вечера Госполиция получила информацию о том, что в волости Усмас, Вентспилсский край на Вентспилсском шоссе произошла авария. Столкнулись BMW и SCANIA с прицепом. В ДТП погибли водитель и пассажирка легкового автомобиля. Начат уголовный процесс, полиция выясняет точные обстоятельства случившегося.

По информации полиции, в момент аварии на месте происшествия находились, по крайней мере, два транспортных средства, водители которых видели, что произошло. Полиция призывает отозваться очевидцев аварии. Звонить можно по телефону 110.